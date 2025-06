Un roditore delle Alpi che fischia nei cruciverba: la soluzione è Marmotta

MARMOTTA

Curiosità e Significato di "Marmotta"

Approfondisci la parola di 8 lettere Marmotta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Marmotta? La marmotta è un piccolo roditore alpino noto per il suo fischio acuto, che emette per avvisare dei pericoli. Vivendo in habitat montani, si distingue per la sua capacità di scavare tane e trascorrere molto tempo in letargo. Questo animale affascinante rappresenta l’armonia tra natura e alta quota, ed è un simbolo delle Alpi.

Come si scrive la soluzione Marmotta

La definizione "Un roditore delle Alpi che fischia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

R Roma

M Milano

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

