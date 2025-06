Si trova in Canada nei cruciverba: la soluzione è Montréal

MONTRÉAL

Curiosità e Significato di "Montréal"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Montréal, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Montréal? Montréal è una delle città più grandi e vivaci del Canada, famosa per la sua cultura multiculturale, i festival e l'architettura affascinante. Situata nella provincia del Québec, rappresenta un importante centro economico, artistico e universitario. Con il suo mix unico di tradizione e modernità, Montréal è un punto di riferimento internazionale, simbolo di diversità e creatività. È davvero un luogo da scoprire e vivere appieno.

Come si scrive la soluzione Montréal

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

É -

A Ancona

L Livorno

