La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tozzi pezzi da bombardamento' è 'Obici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OBICI

Curiosità e Significato di "Obici"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Obici, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Obici? Obici sono grandi pezzi di artiglieria usati in guerra per bombardare obiettivi a lunga distanza. Questi strumenti, pesanti e potenti, vengono impiegati per colpire aree strategiche e fortificazioni nemiche, causando ingenti danni. La parola richiama immediatamente l'immagine di armi da fuoco di grande calibro, fondamentali nei conflitti bellici e simbolo di potenza militare.

Come si scrive la soluzione Obici

Se ti sei imbattuto nella definizione "Tozzi pezzi da bombardamento", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

B Bologna

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I N R M I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MINIERA" MINIERA

