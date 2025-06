Strumento per separare la crusca dalla farina nei cruciverba: la soluzione è Buratto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Strumento per separare la crusca dalla farina' è 'Buratto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BURATTO

Curiosità e Significato di "Buratto"

Perché la soluzione è Buratto? Il buratto è uno strumento tradizionale usato in cucina e nelle panetterie per separare la crusca dalla farina, passando l’impasto attraverso una rete fine. Questo processo permette di ottenere una farina più raffinata, priva di impurità o parti più grossolane. In sostanza, il buratto aiuta a perfezionare la consistenza della farina, rendendo i prodotti da forno più leggeri e delicati.

Come si scrive la soluzione Buratto

Hai davanti la definizione "Strumento per separare la crusca dalla farina" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

U Udine

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

