SODE

Curiosità e Significato di "Sode"

Approfondisci la parola di 4 lettere Sode: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sode? SODE è un termine che si riferisce a uova sode, cioè uova cotte e solidificate, perfette da affettare e gustare in insalate o panini. È un modo breve e informale per indicare le uova preparate in modo semplice e pratico, pronte per essere tagliate a fette. Un ingrediente versatile che aggiunge sapore e consistenza ai piatti.

Come si scrive la soluzione Sode

Hai davanti la definizione "Lo sono le uova che si tagliano a fette" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D R E D A F E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FREDDARE" FREDDARE

