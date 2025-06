Sono tifosi rossoneri nei cruciverba: la soluzione è Milanisti

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono tifosi rossoneri

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sono tifosi rossoneri' è 'Milanisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MILANISTI

Curiosità e Significato di "Milanisti"

La parola Milanisti è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Milanisti.

Perché la soluzione è Milanisti? I milanisti sono i tifosi appassionati del Milan, una delle squadre di calcio più famose d’Italia. Amano seguire le partite, sostenere la loro squadra e condividere momenti di gioia o delusione legati ai successi rossoneri. Essere milanista significa sentirsi parte di una grande famiglia di tifosi che condividono fede, passione e orgoglio per i colori del club.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sostengono i rossoneriI suoi clienti sono anche tifosiCosì sono detti i rossoneri del calcio di MilanoSono uguali all originale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Milanisti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sono tifosi rossoneri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

L Livorno

A Ancona

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U R L S I A A A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AUSTRALIA" AUSTRALIA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.