Un sandwich impegnativo nei cruciverba: la soluzione è Club

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un sandwich impegnativo' è 'Club'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CLUB

Curiosità e Significato di "Club"

La parola Club è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Club.

Perché la soluzione è Club? Club è un termine che indica un panino sostanzioso e ricco di ingredienti, spesso con carne, insalata e salse, pensato per soddisfare anche i palati più esigenti. Il nome deriva dal fatto che questo tipo di sandwich era popolare nei club esclusivi, diventando simbolo di convivialità e qualità. Un esempio di come il cibo possa unire gusto e tradizione in un solo morso.

Come si scrive la soluzione Club

Se "Un sandwich impegnativo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

L Livorno

U Udine

B Bologna

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R N E O N E M S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MORTENSEN" MORTENSEN

