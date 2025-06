La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si portano sulle spalle' è 'Scialli' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCIALLI

Approfondisci la parola di 7 lettere Scialli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scialli? Gli scialli sono grandi pezzi di tessuto, spesso ricamati o colorati, che si indossano sulle spalle per proteggersi dal freddo o aggiungere un tocco di stile all’abbigliamento. Tradizionalmente usati nelle zone rurali o in occasioni speciali, rappresentano un elemento di eleganza e tradizione. Indossarli “sulle spalle” è un gesto comune, e così si chiamano gli accessori che portiamo con sé.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si portano sulle spalle", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

