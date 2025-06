Un pomodoro allungato nei cruciverba: la soluzione è Datterino

DATTERINO

Curiosità e Significato di "Datterino"

Perché la soluzione è Datterino? Un datterino è un tipo di pomodoro allungato e dolce, molto apprezzato in cucina per il suo sapore intenso e la consistenza succosa. Originario del Sud Italia, si distingue per la forma sottile e il colore arancione vivace. Perfetto per insalate, bruschette o come snack sano, il datterino conquista con il suo gusto autentico e versatile, rendendo ogni piatto più gustoso.

Come si scrive la soluzione Datterino

D Domodossola

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

