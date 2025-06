Per lo più si fanno per la strada nei cruciverba: la soluzione è Incontri

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Per lo più si fanno per la strada' è 'Incontri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCONTRI

Curiosità e Significato di "Incontri"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Incontri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Incontri? Incontri indica momenti di incontro tra persone, spesso casuali o in contesti pubblici come la strada. Sono occasioni per scambiare due chiacchiere, conoscersi o semplicemente condividere un momento con altri, spesso senza programmazione. La parola richiama l’idea di incontri spontanei o pianificati che avvengono in spazi aperti, rendendo il quotidiano più ricco e socializzante. Perché sono così importanti nelle nostre vite?

Come si scrive la soluzione Incontri

Se ti sei imbattuto nella definizione "Per lo più si fanno per la strada", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E L A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LERNA" LERNA

