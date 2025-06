La Patty di Ragazzo triste nei cruciverba: la soluzione è Pravo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Patty di Ragazzo triste' è 'Pravo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRAVO

Curiosità e Significato di "Pravo"

La parola Pravo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pravo.

Perché la soluzione è Pravo? Pravo è un termine che indica una direzione, una linea dritta o un percorso corretto. Deriva dal latino proprius e si utilizza spesso in ambito legale, filosofico o quotidiano per sottolineare ciò che è giusto, appropriato o conforme alle regole. In sintesi, rappresenta ciò che è corretto e diritto, guidando le scelte e le azioni quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Patty : lanciò Pensiero stupendoUna canora PattyPatty: fra i suoi primi successi c è Ragazzo tristeIl ragazzo cantato da Patty PravoLa maschera pallida e triste

Come si scrive la soluzione Pravo

Non riesci a risolvere la definizione "La Patty di Ragazzo triste"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

A Ancona

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O T T N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STENTO" STENTO

