Il nasuto spadaccino che amava in segreto Rossana nei cruciverba: la soluzione è Cirano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il nasuto spadaccino che amava in segreto Rossana' è 'Cirano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIRANO

Curiosità e Significato di "Cirano"

Approfondisci la parola di 6 lettere Cirano: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cirano? Cirano è il personaggio principale dell'omonima opera teatrale di Edmond Rostand, un giovane spadaccino dal naso prominente, noto per il suo spirito romantico e il desiderio di amore e avventura. La sua figura rappresenta il poeta e il combattente che, con umorismo e coraggio, affronta le sfide della vita e del cuore. È un simbolo di passione e talento, capace di conquistare l’immaginazione di chi lo conosce.

Come si scrive la soluzione Cirano

Hai davanti la definizione "Il nasuto spadaccino che amava in segreto Rossana" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

