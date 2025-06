I monaci francescani nei cruciverba: la soluzione è Frati Minori

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'I monaci francescani' è 'Frati Minori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRATI MINORI

Curiosità e Significato di "Frati Minori"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Frati Minori, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Frati Minori? I monaci francescani, noti anche come frati minori, sono membri dell'ordine fondato da San Francesco d'Assisi. Vivono secondo i valori della semplicità, della povertà e dell'amore per il prossimo, dedicandosi a predicare, aiutare i bisognosi e vivere in comunione con la natura. La loro presenza è un esempio di spiritualità e impegno sociale, radicata nella tradizione francescana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Costituiscono l ordine fondato da san FrancescoComprende tutti i monaci e i sacerdotiPossono essere francescaniMonaci agostiniani che conducono un esistenza appartata

Come si scrive la soluzione Frati Minori

Hai trovato la definizione "I monaci francescani" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

M Milano

I Imola

N Napoli

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I A O M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IMOLA" IMOLA

