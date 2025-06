Molluschi che rodono le carene delle barche nei cruciverba: la soluzione è Teredini

TEREDINI

Curiosità e Significato di "Teredini"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Teredini, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Teredini? I teredini sono piccoli molluschi appartenenti alla famiglia dei gasteropodi, noti per rosicchiare le carene delle barche. Si attaccano alle superfici sommerse e, grazie ai loro apparati di alimentazione, scavano e danneggiano le imbarcazioni in acqua. La presenza di questi parassiti può compromettere l'integrità delle barche, rendendo fondamentale monitorare e prevenire la loro diffusione.

Come si scrive la soluzione Teredini

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

D Domodossola

I Imola

N Napoli

I Imola

