WEBSTER

Curiosità e Significato di "Webster"

Approfondisci la parola di 7 lettere Webster: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Webster? Webster si riferisce a un noto dizionario inglese, famoso per la sua completezza e affidabilità. Creato da Noah Webster nel XIX secolo, è stato fondamentale per standardizzare l'ortografia e il vocabolario dell'inglese statunitense. È considerato un punto di riferimento per chi desidera approfondire la lingua inglese e conoscere le sue sfumature. La sua fama lo rende un simbolo di autorevolezza lessicale.

Come si scrive la soluzione Webster

La definizione "Merriam- : diffuso dizionario in lingua inglese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

W Washington

E Empoli

B Bologna

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

