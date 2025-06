Un maiale o un cinghiale nei cruciverba: la soluzione è Suino

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un maiale o un cinghiale' è 'Suino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUINO

Curiosità e Significato di "Suino"

La parola Suino è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Suino.

Perché la soluzione è Suino? Il termine suino indica un animale domestico o selvatico appartenente alla famiglia dei suidi, come il maiale o il cinghiale. È usato anche per riferirsi alla carne di questi animali, molto apprezzata in cucina. In sintesi, suino è un modo semplice e preciso per identificare sia l'animale che i prodotti derivati. Un termine versatile nel mondo gastronomico e agricolo.

È sinonimo di maialeUn animale come il maialeMammifero come il maialePelo rigido di cinghiale o di maialeInsacca carne di maialeMitologico eroe che uccise il cinghiale calidonio

Come si scrive la soluzione Suino

Hai davanti la definizione "Un maiale o un cinghiale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

U Udine

I Imola

N Napoli

O Otranto

