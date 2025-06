La protezione laterale nell abitacolo dell auto nei cruciverba: la soluzione è Sidebag

SIDEBAG

Curiosità e Significato di "Sidebag"

La soluzione Sidebag di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sidebag per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sidebag? La protezione laterale nell'abitacolo dell'auto si riferisce ai sistemi progettati per tutelare i passeggeri in caso di impatto laterale. Uno di questi è il SIDEBAG, un airbag posizionato ai lati dei sedili che si attiva in caso di collisione, offrendo una barriera protettiva e riducendo il rischio di lesioni. È un elemento fondamentale per garantire maggiore sicurezza durante la guida.

Come si scrive la soluzione Sidebag

Non riesci a risolvere la definizione "La protezione laterale nell abitacolo dell auto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

I Imola

D Domodossola

E Empoli

B Bologna

A Ancona

G Genova

