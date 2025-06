Hanno il becco piatto nei cruciverba: la soluzione è Oche

OCHE

Curiosità e Significato di "Oche"

Conosci Oche più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve

Perché la soluzione è Oche? Le oche sono uccelli acquatici noti per il becco piatto e largo, ideale per filtrare cibo dall'acqua. Sono spesso associate alla vita rurale e alle tradizioni italiane, simbolo di pazienza e laboriosità. Con il loro caratteristico passo lento, rappresentano anche la calma e la serenità. In breve, le oche sono creature affascinanti con un becco distintivo, perfetto per chi ama gli animali da cortile.

