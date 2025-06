I frutti dell olmo e del frassino nei cruciverba: la soluzione è Samare

Home / Soluzioni Cruciverba / I frutti dell olmo e del frassino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I frutti dell olmo e del frassino' è 'Samare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAMARE

Curiosità e Significato di "Samare"

Hai risolto il cruciverba con Samare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Samare.

Perché la soluzione è Samare? Samare sono i semi di alcune piante, come l'olmo e il frassino, caratterizzati da una struttura alata che permette loro di essere trasportati dal vento. Questi piccoli strumenti naturali favoriscono la dispersione dei semi, contribuendo alla crescita di nuove piante. In altre parole, rappresentano il modo in cui le piante si diffondono e si moltiplicano, un meccanismo fondamentale per la vita sulla Terra.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I frutti dell olmoIl frutto secco del frassino e dell olmoIl frutto dell olmo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Samare

Non riesci a risolvere la definizione "I frutti dell olmo e del frassino"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O E T V I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VESTITO" VESTITO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.