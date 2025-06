Forza per sostenere le fatiche nei cruciverba: la soluzione è Lena

Home / Soluzioni Cruciverba / Forza per sostenere le fatiche

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Forza per sostenere le fatiche' è 'Lena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LENA

Curiosità e Significato di "Lena"

Vuoi sapere di più su Lena? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Lena.

Perché la soluzione è Lena? LENA è un termine che indica la forza e la determinazione necessarie per affrontare le sfide quotidiane. Deriva da un'espressione che simboleggia il sostegno nelle fatiche, rappresentando la motivazione e il coraggio di andare avanti. In sintesi, LENA incarna quella spinta interiore che ci aiuta a superare gli ostacoli e a perseverare con tenacia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si ripiglia sostandoLa voglia di lavorareLa volontà di fareSalire al trono con la forzaDà sollievo alle faticheL obbligare con la forza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lena

Hai davanti la definizione "Forza per sostenere le fatiche" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R V A O C R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORVARA" CORVARA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.