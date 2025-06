Ferro fatto ad uncino nei cruciverba: la soluzione è Rampino

RAMPINO

Curiosità e Significato di "Rampino"

Perché la soluzione è Rampino? Ferro fatto ad uncino si riferisce a un oggetto con forma di gancio, come il rampino. È uno strumento versatile usato per afferrare, agganciare o sollevare oggetti, spesso in ambiti come il salvataggio, l’alpinismo o la pesca. La parola rampino richiama proprio questa forma curva e funzionale, rappresentando un attrezzo essenziale in molte situazioni pratiche.

Come si scrive la soluzione Rampino

Hai davanti la definizione "Ferro fatto ad uncino" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

M Milano

P Padova

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R M R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MORRA" MORRA

