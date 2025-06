Espressione per scusarsi nei cruciverba: la soluzione è Pardon

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Espressione per scusarsi' è 'Pardon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARDON

Curiosità e Significato di "Pardon"

Perché la soluzione è Pardon? PARDON è un termine usato per chiedere scusa o per attirare l'attenzione in modo gentile. Viene impiegato quando si vuole chiedere di ripetere qualcosa, scusarsi per un errore o un'inconveniente. È un’espressione cortese e universale, adatta a diverse situazioni quotidiane. Usarla dimostra rispetto e buon modo, rendendo più fluide le conversazioni e i rapporti interpersonali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo Scusi di madameLo scusa di un francese fraLo Scusi di monsieurEspressione di incertezzaEspressione offensivaUn espressione grammaticalmente sovrabbondante

Come si scrive la soluzione Pardon

Hai davanti la definizione "Espressione per scusarsi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I E Y K



