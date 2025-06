È un surrogato della seta nei cruciverba: la soluzione è Raion

Home / Soluzioni Cruciverba / È un surrogato della seta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È un surrogato della seta' è 'Raion'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAION

Curiosità e Significato di "Raion"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Raion, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Raion? Raion è un termine che deriva dal giapponese e si riferisce a un tipo di tessuto sintetico che imita la seta, offrendo una superficie liscia e lucente. È un materiale molto apprezzato in moda e arredamento per la sua eleganza e resistenza. In sostanza, rappresenta un surrogato più economico e pratico della vera seta, ideale per chi cerca stile senza spendere troppo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fibra tessile artificialeLa seta fatta senza bachiUn tessuto artificialeUn surrogato della setaSimile alla setaTessuti di seta lavorata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Raion

Hai davanti la definizione "È un surrogato della seta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

I Imola

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M I A C I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MIMICA" MIMICA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.