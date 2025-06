È opposto al catione nei cruciverba: la soluzione è Anione

ANIONE

Perché la soluzione è Anione? L'anione è una particella carica negativamente, formata quando un atomo o una molecola acquista uno o più elettroni. È opposto al catione, che ha invece una carica positiva. Gli anioni sono fondamentali in molti processi naturali e chimici, come il ruolo dell'ossigeno nell'aria o gli ioni presenti nel nostro corpo, rendendo questa parola centrale per comprendere la chimica quotidiana.

Come si scrive la soluzione Anione

A Ancona

N Napoli

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N X O N Mostra soluzione



