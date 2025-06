È detta l Atene d America nei cruciverba: la soluzione è Boston

Home / Soluzioni Cruciverba / È detta l Atene d America

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È detta l Atene d America' è 'Boston'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOSTON

Curiosità e Significato di "Boston"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Boston più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Boston.

Perché la soluzione è Boston? Boston è soprannominata l'Atene d'America per il suo ricco patrimonio culturale, accademico e storico, simile alla storica città greca. È famosa per le sue università di fama mondiale, musei e il ruolo centrale nella nascita della rivoluzione americana. Questa denominazione sottolinea l'importanza di Boston come centro di sapere e libertà, un vero e proprio cuore intellettuale degli Stati Uniti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi fu gettato a mare un carico di tè ingleseLa fondarono i puritani inglesiGrande porto a nord di New YorkÈ detta Gran CarroCosi è anche detta l anguriaFu rivale di Atene

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Boston

Non riesci a risolvere la definizione "È detta l Atene d America"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

O Otranto

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V A I S V O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EVASIVO" EVASIVO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.