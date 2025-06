Così è un tipo risoluto nei cruciverba: la soluzione è Tosto

TOSTO

Curiosità e Significato di "Tosto"

Hai risolto il cruciverba con Tosto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Tosto.

Perché la soluzione è Tosto? Così è un tipo risoluto indica una persona decisa e determinata. La parola tosto in italiano descrive qualcuno che affronta le sfide con forza e coraggio, senza paura di mettersi in gioco. È un termine colloquiale usato per evidenziare il carattere forte e deciso di chi non si arrende facilmente. Insomma, un tosto è un vero combattente nella vita di tutti i giorni.

Come si scrive la soluzione Tosto

Hai davanti la definizione "Così è un tipo risoluto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

O Otranto

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T M I A T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMITTI" AMITTI

