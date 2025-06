Il colore azzurro cupo nei cruciverba: la soluzione è Turchino

TURCHINO

Curiosità e Significato di "Turchino"

La parola Turchino è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Turchino.

Perché la soluzione è Turchino? Il termine turchino indica un azzurro intenso e profondo, spesso associato al colore del cielo sereno o del mare in condizioni di calma. Deriva dalla parola Turchia, paese da cui arrivavano tessuti di questo colore nel passato. È una sfumatura che richiama tranquillità e mistero, perfetta per descrivere un colore azzurro cupo e suggestivo, come quello evocato dalla frase.

Come si scrive la soluzione Turchino

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il colore azzurro cupo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

U Udine

R Roma

C Como

H Hotel

I Imola

N Napoli

O Otranto

