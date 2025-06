Centro sciistico abruzzese nei cruciverba: la soluzione è Ovindoli

Home / Soluzioni Cruciverba / Centro sciistico abruzzese

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Centro sciistico abruzzese' è 'Ovindoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OVINDOLI

Curiosità e Significato di "Ovindoli"

Hai risolto il cruciverba con Ovindoli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Ovindoli.

Perché la soluzione è Ovindoli? Ovindoli è un rinomato centro sciistico situato in Abruzzo, immerso nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Con piste adatte a ogni livello e un'atmosfera accogliente, è il luogo ideale per chi cerca divertimento sulla neve e paesaggi mozzafiato. La sua fama lo rende una meta imperdibile per appassionati di sport invernali e famiglie in cerca di relax sulle piste.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Centro sciistico del ModeneseUn rinomato centro sciistico della Val d AostaDeux Alpes centro sciistico francese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ovindoli

La definizione "Centro sciistico abruzzese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

V Venezia

I Imola

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S R P E A T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPETTARE" SPETTARE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.