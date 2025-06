Blasfeme imprecazioni nei cruciverba: la soluzione è Bestemmie

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Blasfeme imprecazioni' è 'Bestemmie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BESTEMMIE

Curiosità e Significato di "Bestemmie"

La soluzione Bestemmie di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bestemmie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bestemmie? Bestemmie sono parole o espressioni irriverenti e oltraggiose rivolte a figure sacre o simboli religiosi. Spesso usate come imprecazioni, rappresentano un gesto di sfida o disprezzo verso credenze spirituali. Sebbene siano considerate offensive in molte culture, riflettono anche emozioni intense come rabbia o frustrazione. Comprendere il significato di bestemmie aiuta a capire meglio le dinamiche sociali e culturali legate al rispetto delle convinzioni religiose.

Come si scrive la soluzione Bestemmie

Se ti sei imbattuto nella definizione "Blasfeme imprecazioni", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

M Milano

M Milano

I Imola

E Empoli

