SWAROVSKI

Curiosità e Significato di "Swarovski"

Perché la soluzione è Swarovski? Swarovski è un'azienda austriaca famosa per la creazione di eleganti cristalli e gioielli di alta qualità. Fondata nel 1895, si distingue per l'arte nel lavorare il cristallo in modo raffinato e innovativo, trasformandolo in accessori di lusso e decorazioni di design. La sua fama si diffonde in tutto il mondo, simbolo di brillantezza e raffinatezza in ogni dettaglio.

Come si scrive la soluzione Swarovski

Hai trovato la definizione "Azienda produttrice di brillanti creazioni di cristallo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

W Washington

A Ancona

R Roma

O Otranto

V Venezia

S Savona

K Kappa

I Imola

