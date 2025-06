Amoreggiare come colombi nei cruciverba: la soluzione è Tubare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Amoreggiare come colombi' è 'Tubare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUBARE

Curiosità e Significato di "Tubare"

Vuoi sapere di più su Tubare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Tubare.

Perché la soluzione è Tubare? Tubare significa emettere un suono simile a un gorgoglio o un fischio, come fanno i colombi quando comunicano tra loro. È un termine che richiama il canto caratteristico di questi uccelli e viene usato anche in senso figurato per indicare un tono di voce acuto o ripetitivo. La parola cattura l’immagine vivida di un richiamo delicato e riconoscibile, proprio come il canto dei colombi.

Come si scrive la soluzione Tubare

Hai trovato la definizione "Amoreggiare come colombi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

U Udine

B Bologna

A Ancona

R Roma

E Empoli

