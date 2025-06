Alberi da tenere in appartamento nei cruciverba: la soluzione è Bonsai

Home / Soluzioni Cruciverba / Alberi da tenere in appartamento

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Alberi da tenere in appartamento' è 'Bonsai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BONSAI

Curiosità e Significato di "Bonsai"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Bonsai, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bonsai? Il bonsai è un albero in miniatura coltivato in modo da sembrare un grande albero maturo, ma perfettamente adattato agli spazi interni. Questa tecnica artistica giapponese permette di creare un angolo di natura in casa, offrendo bellezza e tranquillità. Scegliere un bonsai significa portare un tocco di natura e armonia tra le mura di casa, rendendo l’ambiente più accogliente e vivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una miniatura vegetaleAlberi da appartamentoAlberi d appartamentoGrandi alberi decidui

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bonsai

Se "Alberi da tenere in appartamento" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

O Otranto

N Napoli

S Savona

A Ancona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E Z A V R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VERZA" VERZA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.