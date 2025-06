Una donna finita nei cruciverba: la soluzione è Adulta

ADULTA

Curiosità e Significato di "Adulta"

Perché la soluzione è Adulta? Adulta indica una persona che ha raggiunto la piena maturità fisica e mentale, ovvero un'età in cui si è sviluppati completamente. È il contrario di minore e rappresenta il momento in cui si assume consapevolezza delle proprie responsabilità. La parola sottolinea la fase della vita in cui si è diventati autonomi e indipendenti, pronti ad affrontare le sfide del mondo adulto.

Come si scrive la soluzione Adulta

Se "Una donna finita" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

D Domodossola

U Udine

L Livorno

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L U I B I A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "USABILI" USABILI

