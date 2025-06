Lo Stato americano in cui nacque Edison nei cruciverba: la soluzione è Ohio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo Stato americano in cui nacque Edison' è 'Ohio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OHIO

Curiosità e Significato di "Ohio"

Perché la soluzione è Ohio? L'Ohio è uno stato degli Stati Uniti situato nella regione dei Grandi Laghi, noto per la sua importanza storica ed economica. È anche il luogo di nascita di molti personaggi famosi, tra cui l'inventore Thomas Edison. Conosciuto come la culla dell'industria, l'Ohio ha contribuito in modo significativo allo sviluppo americano. Ecco perché rappresenta un capitolo fondamentale della storia statunitense.

Come si scrive la soluzione Ohio

