La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sostanza lubrificante' è 'Grasso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRASSO

Curiosità e Significato di "Grasso"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Grasso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Grasso.

Perché la soluzione è Grasso? Il sostanza lubrificante chiamata grasso è un materiale viscoso usato per ridurre l'attrito tra superfici in movimento. Si applica su parti meccaniche, come ingranaggi e cuscinetti, per proteggere dall'usura, prevenire il surriscaldamento e garantire un funzionamento fluido. Essenziale in molti settori, il grasso assicura durata e efficienza delle apparecchiature, rendendo tutto più duraturo nel tempo.

Come si scrive la soluzione Grasso

Se "Sostanza lubrificante" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

R Roma

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

