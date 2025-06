Serse ex allenatore di calcio e opinionista televisivo nei cruciverba: la soluzione è Cosmi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Serse ex allenatore di calcio e opinionista televisivo' è 'Cosmi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COSMI

Curiosità e Significato di "Cosmi"

Hai risolto il cruciverba con Cosmi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Cosmi.

Perché la soluzione è Cosmi? Cosmi è il cognome di un noto ex allenatore di calcio e opinionista televisivo italiano, famoso per le sue esperienze sulle panchine di vari club e per il caratteristico modo di commentare le partite. La sua presenza in tv e nel mondo del calcio ha fatto sì che il suo nome diventasse sinonimo di competenza e passione per lo sport. Cosmi rappresenta un volto riconoscibile nel panorama calcistico nazionale.

Come si scrive la soluzione Cosmi

Hai trovato la definizione "Serse ex allenatore di calcio e opinionista televisivo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

S Savona

M Milano

I Imola

