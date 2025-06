Si ricorda con Vanzetti nei cruciverba: la soluzione è Sacco

Home / Soluzioni Cruciverba / Si ricorda con Vanzetti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si ricorda con Vanzetti' è 'Sacco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SACCO

Curiosità e Significato di "Sacco"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sacco più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sacco.

Perché la soluzione è Sacco? Il termine sacco indica un contenitore di stoffa o altro materiale usato per trasportare o conservare oggetti. Può essere anche usato in senso figurato per indicare un grande insieme o accumulo di cose. Ricorda il famoso Sacco di Vanzetti, collegato alla celebre vicenda storica italiana e americana, simbolo di ingiustizia e lotta per la libertà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Recipiente che può essere di iutaSe è vuoto non sta in piediIl recipiente che vuoto non sta in piediSi ricorda con ScillaSi ricorda con LeandroSacerdote ebreo che si ricorda con Neemia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sacco

Stai cercando la risposta alla definizione "Si ricorda con Vanzetti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L I M L T P U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MULTIPLI" MULTIPLI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.