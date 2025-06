Un prodotto del petrolio nei cruciverba: la soluzione è Naftene

Home / Soluzioni Cruciverba / Un prodotto del petrolio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un prodotto del petrolio' è 'Naftene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAFTENE

Curiosità e Significato di "Naftene"

Approfondisci la parola di 7 lettere Naftene: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Naftene? Il termine naftene deriva dal petrolio ed è una sostanza idrocarburica utilizzata come solvente o base per la produzione di altre sostanze chimiche. Si ottiene dalla raffinazione del petrolio e rappresenta un componente importante nell'industria chimica, soprattutto per la sua capacità di dissolvere e estrarre materiali. In breve, il naftene è una risorsa chiave derivata dal petrolio che trova impiego in diversi settori industriali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un vino rosso prodotto in provincia di VeronaUn prodotto causticoCosi è anche detto il petrolio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Naftene

La definizione "Un prodotto del petrolio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

A Ancona

F Firenze

T Torino

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C E H N L E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LICHENE" LICHENE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.