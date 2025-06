Presente all accaduto nei cruciverba: la soluzione è Astante

Home / Soluzioni Cruciverba / Presente all accaduto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Presente all accaduto' è 'Astante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTANTE

Curiosità e Significato di "Astante"

Approfondisci la parola di 7 lettere Astante: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Astante? Astante significa attendente o in attesa, spesso usato in ambito letterario o formale. Indica una persona che aspetta con pazienza o attenzione qualcosa che sta per accadere. È un termine che richiama calma e vigilanza, perfetto per descrivere chi è pronto a intervenire o a cogliere un'opportunità al momento giusto. In sintesi, rappresenta la capacità di essere preparati e vigili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sostanza presente nel sangueConsente di assicurare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelle futureÈ presente nei cromosomi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Astante

Se ti sei imbattuto nella definizione "Presente all accaduto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S O B L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BLESO" BLESO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.