La pianta erbacea detta anche zafferano delle Indie nei cruciverba: la soluzione è Curcuma

CURCUMA

Curiosità e Significato di "Curcuma"

Hai risolto il cruciverba con Curcuma? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Curcuma.

Perché la soluzione è Curcuma? La curcuma è una pianta erbacea originaria dell'Asia, nota anche come zafferano delle Indie per il suo colore vivido e il suo aroma speziato. Utilizzata sia in cucina che nella medicina tradizionale, questa radice dorata dona sapore e colore ai piatti, oltre a possedere proprietà antinfiammatorie e benefiche per la salute. Un vero tesoro della natura, apprezzato in tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Curcuma

C Como

U Udine

R Roma

C Como

U Udine

M Milano

A Ancona

