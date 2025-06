Permette di giustificarsi nei cruciverba: la soluzione è Scusante

Home / Soluzioni Cruciverba / Permette di giustificarsi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Permette di giustificarsi' è 'Scusante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCUSANTE

Curiosità e Significato di "Scusante"

La parola Scusante è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scusante.

Perché la soluzione è Scusante? Scusante indica qualcosa che giustifica o attenua una colpa o un errore, come una scusa o una motivazione che può alleggerire la responsabilità. È spesso usata per spiegare perché si è commesso un'errore o si è agito in modo sbagliato. Insomma, rappresenta un motivo che può scusare o giustificare un comportamento; un valido aiuto per spiegarsi meglio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un muscolo che permette di chinare e ruotare il capoPermette a un giovane di fare esperienza in aziendaEvento che permette agli stilisti di presentare le proprie ultime collezioni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scusante

Se ti sei imbattuto nella definizione "Permette di giustificarsi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

U Udine

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D E C R E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CADERE" CADERE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.