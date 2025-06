Natalie nel cast della pellicola Song to Song nei cruciverba: la soluzione è Portman

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Natalie nel cast della pellicola Song to Song' è 'Portman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORTMAN

Curiosità e Significato di "Portman"

La soluzione Portman di 7 lettere

Perché la soluzione è Portman? Portman è il cognome dell'attrice statunitense Natalie Portman, famosa per i suoi ruoli in film come Il cigno nero e Star Wars. Il suo nome è diventato sinonimo di talento e versatilità nel mondo del cinema. Con una carriera ricca di successi e premi, Portman rappresenta un esempio di dedizione e passione artistica, lasciando un'impronta indelebile nel panorama cinematografico globale.

Come si scrive la soluzione Portman

La definizione "Natalie nel cast della pellicola Song to Song" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

M Milano

A Ancona

N Napoli

