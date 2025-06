I militari di piombo nei cruciverba: la soluzione è Soldatini

SOLDATINI

Curiosità e Significato di "Soldatini"

Approfondisci la parola di 9 lettere Soldatini: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Soldatini? I militari di piombo è un modo di dire che si riferisce ai soldatini di plastica o di piombo, piccoli giochi in miniatura usati dai bambini per simulare battaglie e avventure militari. Sono simbolo di fantasia e gioco, rappresentando le forze armate in forma ridotta e colorata. Questa espressione richiama l’immaginario delle guerre e delle esercitazioni, rendendo il termine facilmente riconoscibile per tutti.

Come si scrive la soluzione Soldatini

La definizione "I militari di piombo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

L Livorno

D Domodossola

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

