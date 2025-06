Incitamento nei cruciverba: la soluzione è Esortazione

ESORTAZIONE

Curiosità e Significato di "Esortazione"

Approfondisci la parola di 11 lettere Esortazione: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Esortazione? Incitamento indica l’azione di incoraggiare o spronare qualcuno a fare qualcosa, spesso con tono persuasivo o motivante. Può essere positivo, come stimolare un talento, o negativo, come incitare alla violenza. La parola sottolinea il ruolo di guida o impulso verso un comportamento specifico, spesso con un senso di urgenza o passione. In ogni caso, è un invito a muoversi o agire.

Come si scrive la soluzione Esortazione

E Empoli

S Savona

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L P U P O O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUPPOLO" LUPPOLO

