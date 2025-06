Ha il fondo bucherellato nei cruciverba: la soluzione è Colino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ha il fondo bucherellato' è 'Colino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLINO

Curiosità e Significato di "Colino"

La soluzione Colino di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Colino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Colino? Ha il fondo bucherellato si riferisce a un oggetto con una superficie perforata o forata, come un colino. Questo utensile è ideale per filtrare liquidi, setacciare farine o scolare alimenti. La sua struttura aperta permette di separare facilmente ciò che si desidera, rendendo le operazioni in cucina più pratiche e veloci. Un vero alleato in ogni preparazione culinaria.

Come si scrive la soluzione Colino

Non riesci a risolvere la definizione "Ha il fondo bucherellato"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S C L A I T O A C T T Mostra soluzione



