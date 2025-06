Eternate nei cruciverba: la soluzione è Immortalate

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Eternate' è 'Immortalate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMMORTALATE

Curiosità e Significato di "Immortalate"

Vuoi sapere di più su Immortalate? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Immortalate.

Perché la soluzione è Immortalate? Immortale descrive qualcosa o qualcuno che non muore, che dura per sempre nel tempo. È un termine che richiama l’eternità, l’infinità e l’indistruttibilità, spesso usato in contesti mitologici, letterari o filosofici. In senso più figurato, può indicare un’opera o un’idea che rimane viva e influente nel corso dei secoli, lasciando un segno indelebile nella storia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:

Come si scrive la soluzione Immortalate

Hai trovato la definizione "Eternate" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

M Milano

M Milano

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

