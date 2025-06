Si difende a cornate nei cruciverba: la soluzione è Toro

TORO

Curiosità e Significato di "Toro"

La soluzione Toro di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Toro per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Toro? Si difende a cornate è un'espressione che richiama il mondo dei tori, animali noti per il loro coraggio e forza quando minacciati. Il termine toro rappresenta quindi questa figura forte e impetuosa, simbolo di determinazione e reazione vigorosa. In senso figurato, si usa per descrivere chi si difende con forza, come un toro che reagisce alle provocazioni.

Come si scrive la soluzione Toro

