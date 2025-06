Un dramma di Tasso nei cruciverba: la soluzione è Aminta

AMINTA

Perché la soluzione è Aminta? Aminta è un nome proprio di origine greca, reso celebre dalla commedia pastorale di Torquato Tasso. Questo termine evoca un personaggio romantico e delicato, simbolo di amore e natura. Nel contesto letterario, rappresenta un giovane pastore innamorato, protagonista di un racconto intriso di poesia e sentimento. La parola richiama quindi un mondo di passione, natura e poesia, fondamentali nella tradizione letteraria italiana.

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

T Torino

A Ancona

