Le trovi in fondo al supermercato nei cruciverba: la soluzione è Casse

Home / Soluzioni Cruciverba / Le trovi in fondo al supermercato

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le trovi in fondo al supermercato' è 'Casse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASSE

Curiosità e Significato di "Casse"

Approfondisci la parola di 5 lettere Casse: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Casse? La parola casse si riferisce ai dispositivi in cui vengono gestiti i pagamenti alla fine del percorso, spesso collocati in fondo al supermercato. Sono i punti dove si conclude la spesa e si effettua il pagamento. In questo contesto, la frase suggerisce di cercare le casse, ovvero le aree di cassa, per finalizzare gli acquisti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sportelli automatizzati per versamenti bancariI diffusori del complesso hi fiSono frequentate allo stadio solo dai non abbonatiSono in fondo al supermercatoIn fondo al rettilineoCome la fiera nascosta in fondo al covile

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Casse

Se "Le trovi in fondo al supermercato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L P A O A I T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIATTOLA" PIATTOLA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.