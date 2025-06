Squillare come sonagli nei cruciverba: la soluzione è Tinnire

Home / Soluzioni Cruciverba / Squillare come sonagli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Squillare come sonagli' è 'Tinnire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TINNIRE

La parola Tinnire è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tinnire.

Perché la soluzione è Tinnire? Tinnire significa emettere un suono acuto e intermittente, come quello di un campanello o di un sonaglio. È il rumore che si produce quando qualcosa vibra velocemente, creando un tintinnio riconoscibile e spesso fastidioso. Questo verbo descrive perfettamente il suono intermittente e brillante, utile per rappresentare oggetti o situazioni che producono questo caratteristico fruscio acuto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Emettere dei suoni squillantiSerpente a sonagliFa squillare il telefonoTamburello dotato di sonagli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Squillare come sonagli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

I Imola

N Napoli

N Napoli

I Imola

R Roma

E Empoli

T A R A S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARISTA" ARISTA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.